Porto Empedocle, salvati due bimbi che rischiavano di annegare

Momenti di vero panico nei pressi della spiaggia del Caos, a Porto Empedocle, per due bambini di 5 e 6 anni – originari di Serradifalco – che stavano rischiando seriamente di annegare. Grazie alla prontezza e all’efficienza del presidente della Cooperativa Ulisse, Calogero Sedino, e del suo collaboratore Pietro Cavataio, si è evitato il peggio. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Il fatto è accaduto in una porzione di spiaggia libera, scoperta dal servizio di assistenza ai bagnanti. Ma a pochi passi, in territorio di Agrigento, vi era la postazione della coop Ulisse. I due bimbi, al mare con i genitori, si sono allontanati e in breve tempo il venticello li ha portati al largo dove il fondale è profondo circa tre metri.

Sedino e Cavataio non hanno esitato a tuffarsi e soccorrere i due piccoli mentre una terza persona, Daniel Camporeale, è sopraggiunta poco dopo con il pattino a recuperare tutti quanti.