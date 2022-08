Trovati 17kg marijuana in auto in viaggio da Sicilia a Malta

Scoperti oltre 17 chili di marijuana all’interno di un’auto che dal porto ragusano di Pozzallo stava per imbarcarsi in direzione Malta. La droga è stata trovata dai funzionari dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli in servizio a Pozzallo grazie anche alle unità cinofile della guardia di finanza.

Nel corso dei controlli sono state trovate 143 buste di cellophane termosaldate con all’interno la marijuana nascoste sotto i pianali, nei pannelli delle portiere, nei passaruota e in altre zone del veicolo che è stato sequestrato.

La droga, una volta spacciata, avrebbe fruttato oltre centomila euro. Il conducente dell’auto, un cittadino extracomunitario residente a Malta, è stato arrestato e ora si trova nel carcere di Ragusa.