Agrigento, alcuni ristoranti non differenziano rifiuti: scattano le multe

Rifiuti non differenziati, sacchetti lasciati in bella vista lungo la via Atenea, via Pirandello, salita Madonna degli Angeli. Il Nucleo Ambientale della Polizia Locale di Agrigento ha effettuato mirati controlli, disposti dall’assessore al ramo Francesco Picarella, elevando 7 multe dall’importo di 600 euro. A finire nella “rete” degli accertamenti, svolti insieme agli operai delle ditte che si occupano della raccolta dei rifiuti, diversi esercizi commerciali, bar, pub e ristoranti.