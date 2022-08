Il ministro Garavaglia visita la Valle dei Templi

Massiccia presenza di turisti ad Agrigento. La Valle dei Templi, nei giorni di ferragosto, ha registrato 9.953 ingressi confermandosi il sito archeologico più visitato della Sicilia.

A visitare la via Sacra nella serata di ieri anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, accompagnato da Roberto Sciarratta direttore del parco archeologico Valle dei Templi, dal Sindaco di Agrigento Franco Micciché, dagli assessori Picarella e Ciulla, e dall’amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa.

“Stasera abbiamo accompagnato il Ministro del Turismo Garavaglia a visitare la Valle dei Templi. La bellezza dei Templi e della città lo hanno affascinato. Un’occasione per raccontare il nostro territorio e la costa del mito”, ha scritto in una nota Fabrizio La Gaipa l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi.

Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia nella mattinata era stato in visita alla spiaggia di Eraclea Minoa, spiaggia “vittima” dell’ erosione costiera ma che, grazie all’intervento del Governo, sarà protagonista di un importante intervento di ripascimento, poi ha visitato l’Oasi Marevivo, centro di educazione ambientale che offre ai turisti la possibilità di scoprire il territorio in modo sostenibile, per concludere la serata alla Valle dei Templi.