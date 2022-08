Licata, stop alla vendita bottiglie in vetro e lattine per festa Sant’Angelo

In occasione delle celebrazioni per la festa patronale di Sant’Angelo di “mezz’agosto”, previste per domenica, 21 agosto 2022, è fatto divieto, alle attività commerciali, artigianali, anche in forma ambulante, posti nelle vicinanze della manifestazione, di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine.

Lo ha disposto il Sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, con Ordinanza n. 76 del 12 agosto 2022.

Disposto anche il divieto di somministrazione e vendita da asporto, sempre nei pressi della manifestazione, di bevande alcoliche e superalcoliche.

Ai contravventori è prevista una sanzione amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00.