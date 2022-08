Lions Club Valle dei Templi, a Naro successo dell’incontro culturale sull’identità

nella splendida cornice del Castello di Naro il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal Prof. Francesco Pira, su invito dell’Amministrazione Comunale di Naro – nell’ambito dell’Estate Narese 2022, ha promosso un evento culturale che ha riscosso notevole successo. Una Conversazione sull’Identità, che ha visto coinvolti il filosofo professor Luciano Carrubba e il Dirigente Scolastico e scrittore prof. Michele Di Pasquali e il sociologo e saggista professor Francesco Pira.

A portare il saluto dell’Amministrazione la Vice Sindaco Mariateresa Geraci che ha portato il saluto del Sindaco on. Mariagrazia Brandara assente per motivi di salute. Presenti gli assessori Valentina Gueli Alletti, Salvoemiliano Paschia e il consigliere Giovanni Terranova. Un incontro pieno di contenuti con percorsi dedicati all’identità, alla memoria, alla storia della Sicilia e alla nostra vita social. Il pretesto gli ultimi due libri di Di Pasquali e Pira, “L’Ascaro” e “Piraterie 2” edito da Medinova. Il pubblico presente con gli applausi ha manifestato il grande apprezzamento per questo momento culturale, fortemente voluto dal Presidente e dal Past Presidente del Lions Club Valle Dei Templi, i professori Francesco Pira e Mari Assunta Iacona.