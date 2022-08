Pagano la crociera ma non c’è il saldo, in 35 restano al porto

Pagano crociera ma non c’è il saldo e sono costretti a restare in banchina. Una brutta avventura capitata a 35 ennesi dopo che l’agenzia non avrebbe saldato il conto.

Erano tutti pronti per imbarcarsi sulla nave crociera che li avrebbe portati in giro per il Mediterraneo e l’Adriatico. Ma il saldo della spesa non è stato effettuato e 35 ennesi sono rimasti sulla banchina sconsolati. I 35 avevano prenotato la vacanza con un’agenzia di viaggi e hanno saldato il costo mesi fa. Gli ennesi si sono dati appuntamento davanti l’agenzia viaggi per provare a capire cosa fosse successo. Ma nulla è chiaro.

Cosa dice la compagnia

Secondo la compagnia di crociera il saldo, di 11 mila euro a fronte di una somma complessiva di 20 mila euro, non è mai stato versato e, in ogni caso, si sarebbe dovuto saldare entro il giorno prima la partenza. L’agenzia quindi non avrebbe inviato il saldo e l’agente dice di non poter mostrare i bonifici. I 35 crocieristi mancati sono arrabbiati e delusi e si sono rivolti ad un legale per presentare una denuncia.