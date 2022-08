Salva figlia in mare ma si ferisce sugli scogli: elisoccorso in spiaggia

Pomeriggio di panico sulla spiaggia di San Giorgio a Sciacca dove un quarantenne turista tedesco è rimasto ferito dopo essersi gettato in acqua e salvato la figlia che stava per annegare. Quest’ultima, nonostante il mare agitato, aveva deciso di fare il bagno non riuscendo più tornare a riva.

Il padre non ci ha pensato due volte e si è tuffato in acqua portando a compimento il salvataggio ma rimanendo ferito a causa dell’impatto con gli scogli. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha poi riscontrato anche problemi polmonari al quarantenne e così è stato fatto atterrare un elicottero direttamente sulla battigia.

Il 40enne è stato poi trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.