Agrigento, faida tra giovani migranti: altre tre denunce

Avevano pensato di fargliela pagare. E avevano messo in piedi un’autentica spedizione punitiva. Dopo la rissa del giorno precedente e dopo che alcuni di loro erano stati denunciati, in tre si sono allontanati dalla comunità d’accoglienza di Agrigento per minori non accompagnati e sono andati a cercare dei connazionali più grandi.

Gente che, di fatto, potesse dar loro man forte per mettere “a posto” gli altri ospiti della struttura. La vendetta non c’è però stata perché quegli altri immigrati minorenni sono riusciti a rinchiudersi in una stanza e ad impedire di essere massacrati. Tre tunisini minorenni, quelli che erano ospiti della struttura e che volevano farla pagare agli altri giovanissimi, e almeno altri tre connazionali rintracciati fuori dalla comunità, hanno distrutto sedie, tavoli, suppellettili e mobili vari della struttura.

Tre ospiti tunisini, autori anche del danneggiamento, sono stati bloccati e denunciati alla Procura presso il tribunale per i minorenni. Oltre che di rissa, adesso dovranno rispondere anche di danneggiamento aggravato.