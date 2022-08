Chiedeva cinque euro per far parcheggiare le auto nella zona balneare di Bovo Marina. La Guardia di Finanza della Tenenza di Porto Empedocle ha individuato, fermato e sanzionato con mille euro di multa un parcheggiatore abusivo. I militari hanno anche sequestrato la somma, ricavata dai soldi ricevuti dagli avventori, che l’uomo teneva in un borsello.