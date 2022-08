Brucia giocattoli e inquina il torrente, denunciato 60enne

Aveva deciso di disfarsi di vecchi giocattoli bruciandoli, noncurante della presenza di un torrente nelle vicinanze dove stava finendo il materiale inquinante. Un uomo di 60 anni di Randazzo, del Catanese, è stato denunciato dai carabinieri. L’attenzione dei militari del nucleo radiomobile della compagnia cittadina è stata attirata da una colonna di fumo nerastra proveniente dalla frazione Murazzo Rotto.

I militari, seguendone la provenienza, hanno poi sorpreso un sessantenne che era impegnato a distruggere con il fuoco giocattoli e residui plastici in un’area prospiciente la sua proprietà privata. Ad aggravare la situazione il fatto che per la conformazione del terreno i frammenti dei rifiuti combusti si sono incanalati in un torrente che scorreva nelle vicinanze. Per questi motivi l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per combustione illecita di rifiuti.