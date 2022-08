Campobello di Licata, la Rietina: sfilata di carretti siciliani

Dopo di lunghi anni di stop a causa della pandemia, a Campobello di Licata, si tiene, oggi pomeriggio (lunedì 22 agosto), la manifestazione “La Rietina”, sfilata di carretti siciliani e cavalcature sfarzosamente addobbate per le vie del paese, un evento tipicamente siciliano che si svolge in varie città dell’isola. Al termine della sfilata si svolge l’asta per aggiudicarsi la bandiera della Madonna “La Bannera”, che viene assegnata al miglior offerente. Partecipano all’asta persone che hanno fatto una promessa alla Madonna Dell’Aiuto, il denaro raccolto viene donato alla Chiesa Madre. L’evento attira numerosi turisti che si recano a Campobello di Licata da ogni parte della Sicilia e non solo. Con ordinanza sindacale, disposto il divieto di partecipazione e di circolazione dalle 14 alle 24 del 22 agosto dei cavalli senza carro alla sfilata di carri siciliani la rietina, infatti “i cavalli costituiscono un pericolo per l” incolumità pubblica”. Questo il percorso della sfilata: vie Giglia, Emanuele. Sammarco, Piazza della Vittoria, Garibaldi, Marconi, Veneto, Gagarin, Edison, Cascino, 24 maggio, Napoli, Montenero, Liberta’, Martoglio, Hemingway, Cavour, Crispi, Piazza xx Settembre.

Con ordinanza sindacale, firmata dal sindaco Antonio Pitruzzella, il Comune ha disposto, per oggi (lunedì), il divieto di somministrazione e vendita di alcool ed altre bevande in bottiglia o bicchiere di vetro e lattina, dalle ore 18 e sino al termine delle manifestazioni in corso. Le forze dell’ordine sono incaricate ad eseguire l’ordinanza. E’ in svolgimento la tradizionale e partecipata festa della Madonna dell’Aiuto.

Giovanni Blanda