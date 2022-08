Ruba scarpe da negozio e fugge: arrestato 25enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 25enne straniero per rapina impropria.

Personale delle Volanti, mentre era in transito in via Etnea, veniva fermato da un dipendente di un negozio di calzature.

Questi riferiva che un soggetto, dopo essere stato sorpreso ad asportare un paio di scarpe dal negozio, andava in escandescenza colpendo diversi scaffali e, dopo aver distrutto la colonna del sistema antitaccheggio, si dava alla fuga in direzione di piazza Turi Ferro.

A seguito del danneggiamento della colonna del sistema antitaccheggio, questa – nel cadere – feriva una cliente del negozio ad un piede, rendendo necessario far intervenire personale sanitario per accompagnarla al pronto soccorso.

Gli Agenti, pertanto, visionavano le immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale al fine di poter individuare il malvivente, diramando agli altri equipaggi in zona la descrizione dell’uomo. Grazie a ciò un’altra Volante riusciva ad individuare l’uomo proprio nei pressi di piazza Turi Ferro e lo bloccava accompagnandolo in Questura per i successivi adempimenti.