Scontro tra utilitarie: ragazza morta e due feriti

Una giovane morta e due feriti in un incidente stradale, nelle notte a Catania, in viale Africa, nei pressi delle Ciminiere. La vittima era in un’auto il cui conducente è stato condotto d’urgenza all’ospedale Garibaldi. Ferito anche il conducente dell’altra vettura coinvolta nell’impatto portato immediatamente all’ospedale Cannizzaro.

Sul posto la Polizia municipale e i sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione, la Ford Ka su cui si trovava la vittima insieme a un’altra persona ha svoltato a sinistra per passare nella carreggiata opposta di viale Africa, quando è stata investita da una Lancia Y.