Scoppia incendio in appartamento a Palermo, tutti in salvo

Un incendio in un appartamento del cosiddetto “palazzo di ferro” di via Brigata Aosta, a Palermo, e’ scoppiato questo pomeriggio intorno alle 14,30 ed e’ stato domato dai vigili del fuoco. Tanta paura ma nessun ferito, solo i tre occupanti l’abitazione leggermente intossicati dal fumo. Si era temuto il peggio perche’ la porta blindata dell’appartamento al quinto piano dell’edificio – abusivo e occupato abusivamente – era chiusa dall’interno a quattro mandate.

I tre giovani che si trovavano dentro avevano chiesto aiuto ai vicini e poi sono riusciti a contenere in qualche modo le fiamme e a fuggire. Le fiamme sarebbero state provocate da un corto circuito generato dal caricatore di un monopattino elettrico. Il palazzo di ferro di via Brigata Aosta e’ stato al centro di una serie di vicende, compresa una sparatoria per una questione di gelosia, con tre persone poi condannate: ci sono varie persone agli arresti domiciliari e la polizia e i carabinieri vi hanno svolto numerose indagini per spaccio di stupefacenti.