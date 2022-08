Svaligiato appartamento: 15mila euro il bottino

Quindici mila euro tra monili d’oro, preziosi e argento. Ammonterebbe a tanto il danno provocato dai ladri che sono riusciti ad entrare all’interno di un appartamento in via Palermo a Raffadali mentre la proprietaria, un’impiegata del posto, si trovava in vacanza.

Al suo rientro la scoperta e la denuncia ai carabinieri. Al via le indagini da parte dei militari. Resta al momento un mistero su come i ladri possano aver fatto irruzione in casa considerando che non sono stati trovati segni di scasso o forzature di infissi.