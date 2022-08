Canicattì, danneggiata auto di una 30enne

A Canicattì in via Togliatti danneggiata l’auto di una trentatreenne impiegata.

La donna in pochi giorni ha ritrovato gli sportelli lato passeggero e il portellone posteriore della sua Fiat 500L completamente devastati con un oggetto appuntito.

Visto il ripetersi degli episodi, ha deciso di formalizzare denuncia a carico di ignoti presso il Commissariato di Polizia di Canicattì; gli agenti hanno avviato le indagini.