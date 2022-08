Come accedere ai migliori giochi da casino’ online legali e sicuri

I siti con licenza per l’Italia propongono giochi sicuri e certificati e con payout davvero elevati

Il mondo del gioco da sempre attira uomini e donne, e oggi più che mai è alla portata di tutti grazie ai siti di gioco online, legali in Italia e sotto il controllo dello Stato. Basta essere maggiorenni e la possibilità di divertirsi in sicurezza è aperta a tutti, con tante possibilità di scegliere il proprio casinò preferito in base ai giochi proposti, ai gusti personali o anche al budget da dedicare a questa attività.

L’offerta di casinò online è davvero ampia e selezionare l’offerta dei migliori siti e i best casino games non è semplice. I portali dedicati al gioco propongono cataloghi immensi con migliaia di giochi casinò online: slot machine, roulette, giochi di carte, bingo, poker e tutti gli altri giochi legali in Italia. In questo articolo cercheremo di individuare quali sono gli elementi da valutare per trovare i migliori giochi casinò online.

Il mercato dei giochi legali in Italia

Se c’è un settore che prospera attualmente in Italia è quello dei giochi online. Sia le scommesse sportive sul web, sia i giochi di casinò, infatti fanno registrare numeri in crescita. Gli ultimi dati a disposizione, quelli di luglio, hanno fatto registrare una spesa nei casinò games in aumento, sia rispetto al mese di giugno (+4,9%) sia rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A luglio 2022, la spesa è stata di 160,4 milioni di euro, un dato in aumento del 24% rispetto a luglio 2021.

Per quanto riguarda i dati del mercato attuale, in cima alle preferenze dei giocatori i best casinò sono: Lottomatica, con una quota di mercato dell’11,48%; Sisal con il 9,12%, Pokerstars e Snai rispettivamente con quote del 8,80% e del 8,49%. I siti menzionati, così come quelli che rientrano nel calcolo del volume di spesa sono tutti legali e hanno una regolare licenza per operare nel settore del gaming a distanza in Italia.

I migliori giochi sono online, lo dice la legge

Tra i giochi di casinò preferiti dai giocatori vi sono senza dubbio le slot machine. I giochi di rulli hanno attraversato ben oltre un secolo di storia senza mai perdere la loro popolarità. Oggi per gli appassionati delle slot, le migliori occasioni sono proprio online: qui si trovano i titoli più generosi.

A stabilirlo è la legge sul gioco, che fissa i payout minimi delle slot machine online e di quelle da bar. Infatti il payout, ossia la percentuale di vincita per i giocatori, con la legge n.145 del 30 dicembre 2018, è stato fissato al 68% minimo per le AWP, ossia le classiche slot da sala giochi o casinò tradizionale. Diverso il discorso per le slot online, il cui payout è fissato a un minimo del 90%. Questo vuol dire che le slot online pagano di più, dato che mediamente su 100€ giocati, almeno 90 vengono restituiti ai giocatori in vincite.

Dunque un modo per riconoscere i migliori giochi da casinò online è quello di guardare il valore del payout. Tra i giochi casinò sui migliori siti vi sono anche slot con payout del 98%. Alcuni esempi? Mega Joker, slot prodotta da Netent con Payout del 99%; Uncharted Seas di Thunderkick, con payout del 98,5% e la popolarissima Blood Suckers, sempre di Netent, con payout del 98%.

Alla ricerca dei migliori siti con licenza

Il panorama dei siti di gioco legali in Italia è davvero ampio, e non si avranno problemi a trovare casinò legali con regolare licenza AAMS, ideali per le proprie esigenze. Per poter giocare bisogna essere maggiorenni e iscriversi compilando il modulo di registrazione. In questo modo si potrà accedere legalmente e in modo sicuro ai migliori giochi casinò online.

I vari siti propongono ai giocatori bonus di benvenuto: un modo per accogliere i nuovi utenti con un piccolo regalo. Inoltre in base all’offerta di giochi, casinò online si differenziano per il tipo di offerta. Ci sono quelli specializzati in slot machine, quelli che offrono tutti i giochi, quelli focalizzati sul poker e così via. I migliori giochi da casinò online sono proposti anche in modalità live, in collegamento in diretta streaming con un vero croupier. In questo modo sarà possibile giocare alla roulette, al blackjack e agli altri giochi come in un vero casinò.