Parenti di un paziente deceduto aggrediscono personale del Civico

Aggressione e minacce all’ospedale Civico di Palermo ai danni dei tecnici del reparto di Radiologia. I parenti di un paziente deceduto si sono scagliati contro il personale, con gravi minacce. Un medico è stato preso per il collo, un tecnico è stato colpito in un occhio, un altro è stato strattonato violentemente per costringerlo ad aprire la porta dell’adiacente sala operatoria. Lo denuncia la Fials.