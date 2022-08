Pnrr, fondi in arrivo per due asilo nido a Favara

Altro importante risultato da parte del Comune di Favara rispetto all’approvazione di progetti con fondi del Pnrr: sono stati infatti finanziate le proposte per la realizzazione di due nuovi asili che andranno a garantire importanti servizi per la collettività.

Si tratta di un asilo nido che sarà ricavato all’interno del “Boccone del Povero” (valore finanziamento 590.133 euro), e una ristrutturazione dei locali della scuola dell’infanzia “Capitano Vaccaro” (valore finanziamento 827.923 euro).

“I servizi in favore dei più piccoli ci stanno particolarmente a cuore – dichiara il sindaco Antonio Palumbo -,raggiungere questo risultato è quindi particolarmente una gioia per noi. Ringrazio per il lavoro svolto l’energy manager Erika Matina e l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Schembri. Avanti così, per Favara”