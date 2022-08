Qualità e sicurezza produzione formaggi, equipe agrigentina dell’Asp in Turchia

Un’equipe dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha partecipato ai lavori del quinto appuntamento dell’incontro internazionale “investigation of traditional cheese production technology and standards in the light of European Union” recentemente conclusosi a Eskisehir, in Turchia.

Gli esperti agrigentini Giuseppe Vella, responsabile del Servizio diInternazionalizzazione e Ricerca Sanitaria, e Salvatore Pacinella, coordinatore dei Servizi veterinari del Distretto Sanitario di Licata, hanno fatto parte della gruppo di lavoro multidisciplinare giunto nella città turca da diversi paesi europei per discutere di qualità e sicurezza nella produzione di formaggi.

L’incontro rientra nell’ambito di un progetto internazionale Erasmus+, coordinato dalla Direzione Agricoltura e Foreste di Eskisehir(Turchia), di cui l’ASP di Agrigento è partner insieme alle Università di Lubiana (Slovenia), Ankara (Turchia), Nitra (Slovacchia) ed alla Direzione Agricoltura e Foreste di Batman (Turchia). Obiettivo comune è quello di sostenere la produzione in qualità e sicurezza dei formaggi eliminando le differenze regionali attraverso nuove metodologie di formazione degli operatori del settore basate sul ricorso alla tecnologia nei processi di produzione e sugli standard igienici dei formaggi locali nei paesi membri dell’Unione Europea e nei paesi candidati.

Soddisfazione per la partecipazione dell’Italia ai lavori del programma è stata espressa dall’Ambasciata italiana ad Ankara attraverso una nota di compiacimento, a firma del dottor Dario Sabbioni, ricevuta dal commissario dell’ASP di Agrigento, Mario Zappia. Nella lettera, inviata all’Azienda per il tramite del Servizio di Internazionalizzazione e Ricerca Sanitariadiretto da Giuseppe Vella, si esprime la convinzione che “tali esperienze costituiscano un passo importante e proficuo non solo per i soggetti direttamente interessati ma anche per le implicazioni che, nel lungo periodo, avranno per i rispettivi paesi”. L’equipe di professionisti, guidata da Ender Muhammed Gumus, direttore generale dell’“Eskisehir Directorate of Agricolture and Forestry”, oltre a condividere le esperienze dei propri paesi e a discutere di strategie condivise, ha avuto anche l’opportunità di visitare diverse aziende produttrici turche ottenendo informazioni su vecchi e nuovi standard di produzione.