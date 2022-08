San Leone, arrestati due giovani per droga

I carabinieri di Agrigento hanno arrestato due giovani nei pressi della villa Sandro Pertini, nel cuore del quartiere balneare di San Leone, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire nei guai un 18enne e un 20enne. Il gip del tribunale di Agrigento ha già convalidato gli arresti disponendo l’obbligo di dimora per il primo e il divieto di dimora per il secondo.

Il controllo è scattato nella villetta dopo che i militari dell’Arma avevano notato uno strano movimento di giovani. La perquisizione ha dato poi esito positivo: i carabinieri hanno rinvenuto 15,5 grammi di hashish all’interno del borsello del 18enne mentre 2,5 grammi di cocaina e 5,5 grammi di hashish sono stati trovati addosso al 20enne.