Serata di ferragosto senza autorizzazioni, denunciato 42enne

I Carabinieri della stazione di Realmonte hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 42enne di Porto Empedocle per aver organizzato ed espletato spettacoli di trattenimento danzante, in una struttura priva delle prescritte autorizzazioni di Pubblica sicurezza durante la serata di Ferragosto.

Elevate anche sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro. A fare la scoperta i militari dell’Arma nell’ambito di specifici servizi di controllo.