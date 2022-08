Strage di gatti a San Leone, Lala: “nessun avvelenamento”

“I gatti che sono stati trovati senza vita in piazzetta Trinacria a San leone non sono stati avvelenati ma sono stati aggrediti e uccisi da alcuni cani randagi”. Lo riferisce l’assessore Roberta Lala che, a seguito delle denunce dei residenti e del Codacons, si è recata sul posto insieme ai vigili urbani e ai veterinari dell’Asp per guardare da vicino la reale situazione.

“Ho dato mandato ai responsabili del canile Sigma di prendere in custodia i cani presenti e portali presso la struttura”, ha continuato l’assessore Lala che ancora una volta ribadisce: “ricordo che abbandonare i cani è reato”.