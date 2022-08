31enne ubriaca si denuda al bar e poi aggredisce poliziotti

Una 31enne di Agrigento è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di fornire le proprie generalità dagli agenti della sezione Volanti della Questura. La donna si è resa protagonista di un vero e proprio show in un bar nel quartiere di Villaggio Peruzzo.

Visibilmente ubriaca ha continuato a chiedere da bere, infastidendo il titolare dell’esercizio commerciale così come diversi clienti. Al rifiuto del proprietario di darle ancora alcol ha ben pensato di prendere lei stessa una bottiglia dal valore di 20 euro e uscire dal bar per poi denudarsi davanti a tutti.

All’arrivo dei poliziotti ha continuato con le stesse modalità tentando di aggredire gli agenti. Non contenta, infine, durante il trasporto in ospedale per le cure del caso ha anche rotto un macchinario dell’ambulanza e minacciato il personale medico.