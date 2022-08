Canicattì, furto in abitazione: bottino oltre 10mila euro

E’ di 2.300 euro in contanti e vari pezzi di argenteria, oro e orologi – per un ammontare di oltre 10 mila euro – il bottino portato via da ignoti malviventi entrati in azione in un appartamento in via Giudice Saetta, a Canicattì. Il furto è avvenuto negli scorsi giorni, nelle ore notturne, quando peraltro i proprietari di casa si trovavano fuori per una breve vacanza.

Una volta dentro i ladri, forse riusciti ad intrufolarsi utilizzando una chiave bulgara, hanno rovistato ovunque fino a trovare i soldi in contanti. Poi hanno portato via l’oro di famiglia, l’argenteria e alcuni orologi di marca. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale Compagnia.