L’Unione Madonie riceve altri 5,5 milioni di euro dalla Giunta di Governo della Regione Siciliana per la manutenzione di varie strade nelle Madonie.

“Ringraziamo l’assessore Marco Falcone e il Presidente della Regione Nello Musumeci – affermano Giuseppe Minutilla e Pietro Macaluso – per avere mantenuto l’impegno preso con l’Unione Madonie. Ci raccorderemo con il Dipartimento alle Infrastrutture per tutti gli adempimenti in modo da realizzare gli interventi in tempi brevi”

Le risorse assegnate sono in aggiunta a quelle in capo all’Area Interna Madonie è sono destinate alla SP 9 Polizzi – Caltavuturo, Consortile n.8 di Sclafani Bagni, SP 54 Isnello – Gibilmanna, SP 29 (archi Romani /Petralia Sottana – Petralia Soprana), Strada di penetrazione rurale agricola da C.da Cervo a C.da Piano Monte sita nel Comune di Pollina, Intercomunale Petralia Sottana – Petralia Soprana, all’altezza della frana nei pressi dell’area di Madonnuzza e SS 643 all’altezza della frana che ha interessato il centro abitato di Polizzi Generosa.

“Questo grande risultato – afferma il presidente dell’Unione Madonie Pietro Macaluso e l’assessore Giuseppe Minutilla – è frutto di un lungo lavoro che abbiamo portato avanti assieme al responsabile tecnico Alessandro Ficile dimostrando e convincendo la Giunta di Governo della necessità di avere ulteriori somme per il miglioramento della viabilità nelle Madonie.”