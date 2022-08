Palma di Montechiaro, svaligiata ditta biancheria

Ladri in azione in contrada Albanazzi, a Palma di Montechiaro. Ignoti sono riusciti ad intrufolarsi all’interno di un’azienda che si occupa all’ingrosso e al dettaglio della vendita di biancheria e abbigliamento per uomo e donna e portare via i soldi custoditi all’interno di un registratore di cassa. Rubata anche diversa merce prima di caricare tutto su un mezzo e darsi alla fuga.

A fare la scoperta è stato il titolare della ditta, un commerciante 47enne agrigentino. Sulla vicenda indagano i poliziotti del locale commissariato. Al vaglio eventuali immagini delle telecamere di sicurezza.