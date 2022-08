Parte la maxi riqualificazione del personale della Formazione professionale

La scelta di destinare 10 milioni con un mio emendamento alla finanziaria del 2019 inizia a produrre effetti ed a rimettere in bonis un settore che negli anni è stato bloccato da scandali e inefficienze. Per ex sportellisti e formatori, complessivamente 5 mila soggetti, è un’occasione per rientrare nel mercato del lavoro. Anche altri fondi per 56 milioni di euro saranno vincolati ad un nuovo bando con il quale gli enti potranno offrire piani di aggiornamento e riqualificazione per disoccupati e per soggetti espulsi dal mercato. Sono soddisfatto che l’impegno profuso in Parlamento per rimettere in piedi un settore della Formazione consenta di far ripartire i corsi e le occasioni di impiego con un investimento di 325 milioni di euro di fondi Ue fino al 2027. L’Assessorato sta dando esecuzione ad un progetto nato due anni fa con dure battaglie dei lavoratori e la determinazione di parte della depurazione regionale che ha sempre lottato per i diritti di questi operatori”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato di Prima l’Italia – Lega all’Ars.