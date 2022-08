San Biagio Platani, meccanico in ospedale dopo incidente sul lavoro

Il titolare di un’officina, un meccanico 55enne di San Biagio Platani, è rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto sul posto di lavoro ed è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’uomo era alle prese con la riparazione di un’auto quando, per cause e dinamica ancora in corso di accertamento, si sarebbe ferito.

Ad allertare i soccorsi alcuni presenti in zona che hanno udito le urla del meccanico. Un’ambulanza ha poi trasferito in ospedale il 55enne. La prognosi riscontrata è di due settimane. In corso accertamenti da parte dei carabinieri.