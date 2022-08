Agrigento, Codacons: “Bonificare ex distributore in via Petrarca”

“con una Pec, abbiamo chiesto ai Carabinieri del NOE, alla Agenzia Territoriale per l’ambiente (ARPA) ed all’Aspdipartimento prevenzione e salute pubblica di disporre la bonifica dell’ex distributore di carburanti di Via Petrarca così come dettato dalle leggi vigenti.” Lo segnala, attraverso una nota, il Codacons Agrigento, denunciando un altissimo rischio per l’incolumità pubblica.

Ci spiace dover constatare che al comune sembra non sappiano che stanno amministrando una città e non organizzando feste e festini, sembra che al comune sia passato in secondo piano o anche in terzo, la cura della città e peggio ancora, la salvaguardia della salute pubblica.Confidiamo negli uffici a cui ci siamo rivolti per la soluzione e la messa in sicurezza del distributore di Via Petrarca dismesso già da vari anni.”