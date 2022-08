Agrigento, Girolama Bosco nuovo primario unità epidemiologia

La dottoressa Girolama Bosco è formalmente il neodirettore dell’Unità operativa complessa di epidemiologia e medicina preventiva dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Questa mattina la dottoressa Bosco, vincitrice della selezione concorsuale, è stata ricevuta dal commissario straordinario ASP, Mario Zappia, per la sottoscrizione del contratto e l’affidamento dell’incarico quinquennale.

“Quella della dottoressa Bosco – ha commentato il commissario Zappia – è una lieta conferma non solo perché già da tempo svolge in Azienda lo stesso incarico in qualità di facente funzioni ma soprattutto in considerazione dell’impegno e delle capacità professionali encomiabili che ha dimostrato negli ultimi due anni, caratterizzati da una crisi epidemiologica senza precedenti, spendendosi con energia nella lotta al covid-19”.