Chiede di indossare mascherina e viene picchiato, controllore Amat in ospedale

Un controllore dell’Amat è stato colpito con un pugno in faccia da un passeggero del bus sulla linea 101 in via Libertà, dopo che il dipendente della società partecipata che gestisce il trasporto pubblico a Palermo ha chiesto ad un utente di indossare la mascherina per la protezione dal Covid che è ancora obbligatoria sui mezzi pubblici fino al 30 settembre. L’aggressore è stato poi fermato dalla polizia. Il dipendente Amat al momento è sotto osservazione al Policlinico per un sospetto trauma cranico.