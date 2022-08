Rifiuti abbandonati nel centro storico di Favara, indignato l’assessore Attardo

A Favara l’amministrazione comunale sta cercando di tenere pulita la città, ed effettuare periodicamente la bonifica delle discariche abusive che si vengono a formare tanto nelle periferie quanto nei quartieri.

Sabato scorso la zona Castello era stata ripulita per bene e questa mattina si è svegliata immersa tra i rifiuti.

“Ci sono mattine come oggi, che ti viene voglia di mollare tutto e dire: ok, avete vinto, mi arrendo! Zona Casello, sabato mattina era stato ripulito per bene. Ieri domenica, chissà per quanti minuti questi infami hanno scaricato queste schifezze, e naturalmente nessuno ha visto nulla. Sconfortato!” Così in un post su Facebook l’indignazione dell’assessore all’ecologia Lillo Attardo.