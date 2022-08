Soccorsi bloccati, muore un bagnante

E’ giallo sulla morte di un bagnante, avvenuta nelle ore scorse, per via di un malore, in contrada Punta Rio, nel territorio di Pachino, al confine con Portopalo di Capo Passero, a sud del Siracusano.

Secondo alcune testimonianze, i soccorsi sarebbero arrivati in ritardo per via delle condizioni della strada di accesso che avrebbero reso difficoltose le operazioni di manovra del mezzo con a bordo il personale sanitario.

Le indagini sulla tragedia

Una vicenda su cui sono al lavoro le forze dell’ordine, frattanto l’Ipf, un’associazione di volontariato con sede a Portopalo, ha inviato una relazione tecnica al sindaco di Pachino, Carmela Petralito, allo scopo di sollecitare l’amministrazione comunale ad intervenire per evitare un’altra tragedia.

Lettera al sindaco

“Abbiamo protocollato una richiesta di intervento urgente al Sindaco di Pachino, con allegata relazione tecnica redatta dall’ingegner Pierpaolo Mallia, riguardante la zona Punto Rio, che ieri ha visto la tragica scomparsa di un uomo” spiegano i vertici dell’associazione.

“Serve una via di fuga”

“Bisogna immediatamente tutelare l’incolumità pubblica e privata, eliminare il pericolo, creare via di fuga ed area di primo soccorso, ma anche tutelare l’immagine e l’economia del territorio ed i residenti di quella zona, che oltre ad essere cittadini pachinesi, sono anche contribuenti che hanno diritto ai servizi” aggiungono dall’associazione Ipf.

La relazione tecnica

Nella relazione tecnica, inviata al Comune di Pachino, il professionista incaricato dall’associazione individua delle criticità. “La contrada – si legge nella relazione -è fortemente antropizzata dalle attività dei residenti ed anche dalla numerosa presenza di lidi privati sul demanio marittimo e su aree private a confine con il demanio. La situazione dello stato della strada è di totale degrado che impedisce ai mezzi su gomme il transito per accedere alle abitazioni ed alle strade che collegano al mare”.

Inoltre, “il Comune di Pachino – si legge ancora nella relazione – ha la tutela del territorio ed il sindaco ha la responsabilità dell’incolumità dei suoi cittadini e turisti”.