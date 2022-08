Tutto pronto per il concerto di Gué Pequeno a Campobello di Licata

Venerdì 26 agosto, a Campobello di Licata, presso l’area dello stadio comunale Tre Torri, in via Luigi Giglia, atteso appuntamento musicale per i giovani. Con inizio alle ore 21, nell’ambito del “Summer club season Loco Event”, “Estate campobellese ’22”, concerto di Gue’ Pegueno. E’ atteso un numeroso pubblico giovanile. Il Comune ha fatto divieto la vendita di alcol e diffuso un’ordinanza per regolare il traffico stradale, dalle ore 18 alle ore 4.

Giovanni Blanda