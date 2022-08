Canicattì, auto a fuoco: avviate indagini

Auto a fuoco a Canicattì in via Spine. A bruciare una Fiat Idea, intestata ad un quarantenne ma in uso ad una trentaquattrenne del posto, accorsa per spegnere il rogo in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino che hanno poi completato l’opera. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell’incendio.