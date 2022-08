Impianto compostaggio Sciacca, Savarino: “Trasformare il rifiuto in risorsa”

“L’impegno profuso in IV Commissione Ambiente ha dato i suoi frutti: dopo Gela, Enna, ora Sciacca grazie al sostegno della regione, vedrà l’ampliamento del suo centro di compostaggio con il raddoppio della quantità annuale conferibile e trattabile all’interno dell’impianto.I benefici che ne conseguono sono evidenti sia perché si scongiura il rischio di future crisi nella raccolta dell’umido sul territorio agrigentino, sia in termini di semplificazione nel conferimento degli scarti alimentari.”

Se solo avessero iniziato a farlo già i governi precedenti, invece di agevolare solo le discariche, ora non avremmo i ritardi accumulati sugli impianti pubblici. Da sempre sostengo, e la forza delle mie azioni in Commissione ne sono testimonianza, che valorizzare al massimo tutti gli scarti che inevitabilmente produciamo sia la strada per una seria sostenibilità in grado di trasformare il rifiuto in risorsa.” Così in una nota la deputata regionale Giusi Savarino.