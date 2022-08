Sciacca, pedaló oltre il limite e kitesurf nell’area balneazione: multati i conducenti

Proseguono i controlli in mare da parte della Capitaneria di Porto nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro”.

Due sanzioni da 229 euro a testa sono state elevate dai miliari del Circomare di Sciacca ai conducenti di un pedalò che si trovava oltre il limite consentito dalla costa e di un kitesurf che era in acque riservate alla balneazione, in una zona nella quale non c’è il corridoio di lancio.