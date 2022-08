A Linosa nascono ancora tartarughe caretta caretta

L’isola di Linosa in questa stagione è stata scelta da due mamme tartaruga, nel primo nido sono state deposte 118 uova e ne sono nate 97 (82%), nel secondo nido su 94 uova deposte ne son nate 81 (86%).

“Siamo felicissimi del risultato ottenuto soprattutto perché tutti gli sforzi fatti sono stati enormemente ricompensati”, commentano i volontari dell’Area Marina Protetta isola delle Pelagie che in questi giorni sono stati in spiaggia ed hanno aspettato pazientemente con la nascita delle piccole tartarughine.

“È giunta al termine anche questa avventura e con grande soddisfazione possiamo tirare le somme. Grazie all’ottimo lavoro svolto dal personale dell’amp: Irene Cambera, responsabile del progetto di monitoraggio, Elena Principato, responsabile scientifico dell’amp, Antonella Di Gangi e Dario D’Emanuele, operatori dell’amp, Andrea Citarrella, tesista dell’Università di Palermo e Lucia Ventura, operatrice del Servizio Civile Universale”.