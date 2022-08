Agrigento, “Svaligiata Villa Betania”: la denuncia del Codacons

“Nella totale indifferenza di chi dovrebbe proteggere i beni pubblici, stanno razziando tutto dall’ ex IPAB “Villa Betania” la casa di riposo che occupava i locali comunali di Villaseta dismessa alcuni anni fa, stanno portando via tutto ciò che si può riutilizzare o vendere, mi riferiscono che difronte vi abiterebbero amministratori comunali e gente vicina a chi amministra, non avete mai ricevuto nessuna segnalazione?”. Questa la denuncia del Codacons di Agrigento.