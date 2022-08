Campobello di Licata, Tributo a Vasco Rossi: come cambia la viabilità

Nell’ambito della manifestazione “Estate campobellese ‘22”, su iniziativa della Pubblica amministrazione, guidata dal sindaco Antonio Pitruzzella, sabato 27 agosto, a Campobello di Licata, con inizio alle ore ore 22, nella centrale Piazza xx settembre, concerto musicale “ Colpa di Alfredo”, tributo band al noto cantante Vasco Rossi.

Divieto di transito nella centrale via Vittorio Emanuele e in Piazza Xx Settembre, dalle ore 17 alle ore 24, il 27 e 28 agosto, in occasione di due manifestazioni musicali, nel quadro delle manifestazioni estive organizzate dal comune. Saranno collocati segnali stradali dall’Utc, alle forze dell’ordine il compito di eseguire l’ordinanza comunale.

Giovanni Blanda