Chiede soldi davanti market e aggredisce poliziotti: arrestato per la seconda volta un 24enne

Arrestato due volte in due settimane per lo stesso motivo. Un 24enne immigrato, residente ad Agrigento, si è reso nuovamente protagonista di una aggressione ai danni degli agenti di polizia che erano intervenuti in seguito a diverse segnalazioni giunte dai clienti di un supermercato in via Regione Siciliana, nel quartiere del Quadrivio Spinasanta, che lamentavano le condotte persecutorie e vessatorie del giovane.

Quest’ultimo, piazzatosi davanti l’esercizio commerciale, chiedeva ripetutamente soldi alle persone infastidendole. All’arrivo dei poliziotti si è scagliato contro di loro. Due di loro hanno riportato traumi e sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio con prognosi di dieci giorni. Il 24enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. La stessa scena si era verificata poco prima di ferragosto al supermercato in via Crispi, nel centro di Agrigento.