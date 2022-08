Si rifiuta di lasciare la casa coniugale: denunciato 33enne

Una ventottenne di Aragona ha formalizzato una denuncia-querela nei confronti dell’ormai ex marito, un trentatreenne, aragonese, perché l’uomo, nonostante un provvedimento del Tribunale di Agrigento si è rifiutato di lasciare la casa coniugale.

L’uomo, a conclusione di alcune indagini dei carabinieri della Stazione cittadina, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Deve rispondere del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Dal 13 luglio ad oggi, a seguito dell’ordinanza di provvedimenti temporali ed urgenti emessa dal Tribunale di Agrigento, il trentatreenne non avrebbe più corrisposto il mantenimento, e non ha lasciato l’abitazione coniugale, così come deciso in sede di udienza dal giudice.