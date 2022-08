Agrigento, cede il manto stradale davanti il terminal degli autobus

Un pericoloso avvallamento, anticamera del cedimento del manto stradale, si è verificato nella serata di giovedì in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore di Agrigento. Proprio in quella zona da tempo è stato sistemato il terminal degli autobus che, quotidianamente, trasportano moltissimi passeggeri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e, in seguito, i tecnici del Comune hanno recintato l’area.

Un disagio che dovrà essere risolto nel più breve tempo possibile. Basti considerare che il punto in cui si è verificato l’avvallamento è nel centro della città, snodo fondamentale per la viabilità cittadina soprattutto in vista dell’imminente riaperture delle scuole e dell’entrata a pieno regime di tutti gli uffici che insistono in quella zona.