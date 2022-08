Caro gas ed energia, Legacoop Sicilia: “servono misure urgenti”

Mentre la campagna elettorale impazza tra paracadutati , polemiche, candidature blindate, programmi spesso inadeguati, anacronistici, e non adeguati alla difficile situazione che si sta vivendo nel nostro Paese il sistema produttivo, le imprese ed i lavoratori vivono una fase drammatica che in Autunno prefigura scelte drammatiche . Gli ulteriori rincari di energia elettrica e gas, infatti, stanno determinando una stangata per aziende e famiglie che provocherebbe il crollo del nostro sistema produttivo.

Lo hanno dichiarato Filippo Parrino presidente di Legacoop Sicilia e Domenico Pistone coord Legacoop Ag, Pa, Tp.

Servono misure straordinarie e soprattutto urgenti ed in grado di tutelare le imprese, le cooperative e di conseguenza lavoratori e famiglie, hanno proseguito Parrino e Pistone. Il tema dell’inflazione e dell’aumento del prezzo del Gas e dell’ energia dovrebbero essere centrali nella campagna elettorale, costituendo il punto qualificante di ogni forza in campo.

Il Governo uscente sta tentando di varare misure in grado di tutelare almeno sino a Dicembre imprese e famiglie da ulteriori e rischiisissimib rincari.

Le conseguenze delle mancate misure a favore di una politica volta a calmierare il costo dell’energia e del gas saranno drammatiche sul piano economico e sopratutto sul piano sociale con imprese costrette a tagliare posti di lavoro ed a ridurre produzione e servizi. Per i settori della ristorazione, della cultura e dei servizi doveva essere il momento della ripresa dopo i due anni di crisi e restrizioni dovute alla pandemia ed invece la crisi Ucraina e l’aumento vertiginoso del prezzo del gas e dell’energia determinerà una nuova fase di tagli e restrizioni che finirà con il determinare rallentamento produttivo, licenziamenti e taglio degli investimenti in innovazione e digitale.

La pesca e l’agricoltura già pesantemente colpite dall’aumento del prezzo dei carburanti e dalla siccità sarebbero travolte dall’ulteriore rincaro su gas ed energia che ne comprometterebbe la tenuta.

Ed in ultimo il settore della grande distribuzione, come già più volte denunciato, in sofferenza a causa dell’inflazione galoppante che riduce il potere d’acquisto dei consumatori determinando una forte diminuzione dei consumi determinata anche dal mancato aumento dei salari.

In una situazione come questa, come Legacoop Sicilia non possiamo che esprimere tutta la nostra preoccupazione, convinti che le cooperative siciliane non possono più sopportare una tale situazione che determinerebbe una crisi sociale senza precedenti.

A tal proposito chiediamo ad i candidati alla presidenza della Regione e a tutte le forze politiche un confronto sui temi relativi al contenimento del costo del gas e dell’energia e l’individuazione di percorsi di protezione sociale per le imprese ed i lavoratori a rischio crisi.Legacoop Sicilia nella propria azione di tutela delle proprie cooperative intende promuovere tutte quelle istanze propositive al fine di stimolare la politica a favorire l’adozione di misure in grado di sostenere imprese e famiglie .