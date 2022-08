Incidente allo Zen, muore ragazzo di 29 anni

Incidente mortale stanotte in via Lanza di Scalea, allo Zen, all’altezza della rotonda, poco prima del Velodromo a Palermo. La vittima è Andrea Aiello, 29 anni, che percorreva la strada in direzione della città in sella ad una moto. I rilievi sono eseguiti dell’Infortunistica della polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione, Aiello avrebbe perso il controllo del suo mezzo ed avrebbe fatto un volo di diversi metri per finire sull’asfalto. Dopo l’incidente è stata chiamata un’ambulanza del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

L’Agius, l’associazione giuristi siciliani, in un post su Facebook manifesta il suo cordoglio.

“Andrea Aiello sarebbe diventato certamente un Avvocato – si legge sul post – aveva superato brillantemente la prima prova orale, a breve avrebbe sostenuto la seconda. Andrea è stato strappato alla vita questa notte, a causa di un tragico incidente. Ai suoi familiari, ai suoi amici, il cordoglio di tutta Agius e di tutti i colleghi palermitani. Ciao Andrea”.

Il presidente dell’ordine degli avvocati Antonello Armetta che aggiunge: “Andrea sarebbe diventato un nostro collega, tra qualche settimana. Non ci sono parole per esprimere la tristezza che questa notizia lascia in tutti noi. Ai familiari ed agli amici le più sentite condoglianze da parte di tutta l’avvocatura palermitana”.