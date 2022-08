Irregolarità alla guardia medica di San Leone, blitz dei Nas

I carabinieri del Nas di Palermo, insieme ai colleghi della Compagnia di Agrigento, hanno effettuato un controllo all’interno della Guardia Medica di San Leone, unico presidio e punto di riferimento sanitario per l’intero quartiere balneare agrigentino, riscontrando diverse irregolarità.

Al termine dell’ispezione il direttore del distretto sanitario dell’Asp ha emesso un provvedimento di chiusura della Guardia Medica disponendo in via provvisoria lo spostamento della sede in altri locali in attesa dei dovuti interventi di manutenzione. I controlli dei carabinieri rientrano nella campagna “Estate Sicura”.

In particolare i militari dell’Arma hanno riscontrato irregolarità strutturali quali la mancanza di inferriate, di sistemi di videosorveglianza e allerta del personale ma anche carenza nei dispositivi di protezione usati dal personale e nella gestione della raccolta dei rifiuti. Sei scatole sigillate contenenti rifiuti sanitari speciali sono stati rinvenuti nei servizi igienici della Guardia Medica.