Cade con la moto, muore 33enne

Un motociclista di 33 anni, Roberto Sgroi, è caduto in via Francesco Cangialosi, a Carini ed è morto per un trauma cranico che si è procurato nonostante indossasse il casco. Il giovane era a bordo di una Yamaha di grossa cilindrata. I sanitari del 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini, le indagini sono condotte dalla polizia municipale.