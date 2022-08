Canicattì, 23enne rapinato e picchiato per 20 euro

Aggredito, picchiato con dei pugni in faccia e rapinato del portafogli contenente venti euro e due collane che indossava. E’ accaduto in via Minniti, a Canicattì, dove due balordi hanno atteso il passaggio di un ventitreenne domiciliato nella città dell’Uva Italia e lo hanno malmenato.

Una volta reso inoffensivo gli hanno portato via due collane e il borsello. Il giovane, stordito, ha avuto comunque la forza di chiamare la polizia che è arrivata immediatamente sul posto insieme ad un’ambulanza.

Il giorno dopo il 23enne ha sporto denuncia al momento contro ignoti. E sono state avviate le indagini proprio per risalire all’identità dei due malviventi. Non è escluso che possano essere gli stessi che la settimana di ferragosto, con identiche modalità, rapinarono un bracciante agricolo.